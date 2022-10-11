Türkiye ve Libya’nın tarihi anlaşması Atina’da endişe yarattı! Şikayet turuna çıktılar...

Yunanistan, anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından uluslararası arenada kabul görmemesi için diplomatik temaslara girişti.

ULUSLARARASI DESTEK BEKLENTİSİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 6 Ekim'de Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konularını gündeme getirdi.

Geçen pazar Mısır'a resmi ziyarette bulunan Dendias, Kahire'deki mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı görüşmede Yunanistan'a destek istedi.

Dendias, Yunanistan'ın Mısır ile 2020'de imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı öne sürerek Yunanistan'ın bölgede hak sahibi olduğunu iddia etti.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Dendias, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma endişe verici." ifadelerini kullandı.

Dendias, Libya hükümetini eleştirerek, "Dünyada hiçbir ülke kendisinin olmayan bir şeyi başkasına verme hakkına sahip değildir. Hiçbir hükümet egemenlik hakkı olmayan alanlarda Türkiye'ye arama hakkı veremez." diye konuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin sona erdiğini öne süren Şukri ise Yunan mevkidaşının aksine, Türkiye'nin adını doğrudan zikretmedi.

Pazartesi de Malta'yı ziyaret eden Dendias, Yunanistan'ın Libya'da barış, güvenlik, istikrar ve refah istediğini savunarak burada da muhtıra konusunu gündeme getirdi.