Türkiye ve Mısır Arasında savunma sanayii anlaşması

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

PATLAYICI ÜRETİMİNDE ORTAK ÇALIŞMA

Anlaşma kapsamında, başta patlayıcılar olmak üzere çeşitli savunma sanayii ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Mutabakatla iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması ve yeni ortak çalışma alanlarının oluşturulmasının önü açıldı.

İLK ANLAŞMA MKE'DEN

Bosna-Hersek'in ilk savunma fuarı olma özelliği taşıyan organizasyondaki ilk anlaşmaya, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat nezaretinde imza atıldı.

Mutabakat zaptını MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesham Madkour Dakrouri imzaladı.

GÖZLER MISIR'DAKİ FUARDA

Türkiye ile Mısır arasındaki savunma sanayii iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Tarafların, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek El Alamein International Airshow 2026 kapsamında yeni iş birliği adımları atması bekleniyor.

Bosna-Hersek'teki fuarda atılan ilk imzanın MKE tarafından atılması, Türk savunma sanayiinin bölgedeki etkinliği açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör