Türkiye ve Suriye’den SDG’ye son uyarılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. Fidan, "DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor. SDG takiye yapmamalı, anlaşmaya uymalı" dedi. Suriye'nin birliğine vurgu yapan Bakan Fidan "Bu tehdit sistemini yıllardır görüyoruz. Türkiye içinde barınamayan terör örgütleri kendilerini sınırın dışına atıyorlar. Orada kendilerine bir dünya kurup oradan Türkiye'ye yönelik operasyonlar yapıyorlar. Biz bu sistemi tamamen bitirme kararı aldık" dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, bugün de Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek. Söz konusu toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül'de açıklanan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın uygulanmasına ilişkin hususların ele alınması öngörülüyor.