Türkiye yeniden davet edildi

İlk toplantısı geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım gösterdiği Avrupa Siyasi Topluluğu(AST) zirvesinin bir sonraki turu 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek. Zirvenin ilkinde Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için üstlendiği kritik rol ve uyguladığı başarılı dış politika sayesinde en dikkat çeken ülkelerden olan Türkiye Kişinev'deki toplantıya da davet edildi. Prag'daki ilk toplantıya 44 ülke temsilcisi katılım gösterirken ikinci zirveye 3 ülkenin daha katılması ve sayının 47'ye ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği(AB) genişlemenin yakın gelecekte gerçekleşemeyeceği hesabı üzerine öne sürülen AST'nin ikinci turunda ekonomi, göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırılması öngörülüyor. Zirve AB'nin bir parçası olmayan ülkelerin de siyasi karar süreçlerine katılımını amaçlıyor.Enerji güvenliği konusu AB gündeminin üst sıralarında yer alıyor. AST formatının Türkiye'yi AB genişleme perspektifinden dışlamak için gerçekleştirildiği yönünde görüşler sunuldu. Ankara, AB'nin ancak Türkiye ile potansiyelini hayata geçirebileceğinin ve gerçek anlamda bir jeopolitik aktör olabileceğinin altını çiziyor.