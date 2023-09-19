‘Türkiye Yüzyılı’ New York sokaklarında!

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunun gerçekleştirildiği New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyet'in 100. Yılı'nın tanıtımı yapıldı.