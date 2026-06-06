Türkiye’de görüşelim
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile dört yıldan uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için yeni bir girişimde bulunarak Rusya lideri Vladimir Putin'e karşılıklı görüşme çağrısı yaptı. Zelenski yüz yüze görüşmenin İsviçre veya Türkiye gibi bir ülkede yapılabileceğini söyledi. Kremlin, daha önce de olduğu gibi, Zelenski'nin Moskova'da Putin ile görüşmesinin memnuniyetle karşılanacağı yanıtını verdi. Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.