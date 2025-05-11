Dünyanın gözü Antalya’da olacak! Türkiye’de kritik zirve

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları bilhassa NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan

sağlıyor. Bu çerçevede, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey'de tertiplenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları,

Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda Müttefik Dışişleri Bakanları tarafından ele alınacak.

LAHEY HAZIRLIKLARI

Toplantı kapsamında Müttefik Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzeyli NATO yetkililerinin ilk olarak 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelecek.

15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, İttifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi'nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

KÜLFET PAYLAŞIMI

Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler toplantının

öncelikli gündem maddesi olacak.

Fidan'ın toplantıda şu mesajları vermesi öngörülüyor:

76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğini oluşturan NATO'nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı kılınmasının ve bu asli rolünün aşındırılmamasının önemli

Bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini, İttifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesi oluşturuyor.

Türkiye güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı

Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerdeki ağırlığı ve konumu itibarıyla Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler toplantının öncelikli gündem maddesi olacak.

Müttefiklerin AB'nin savunma alanındaki gayretlerine gereğince katılımı şart

Savunma harcamaları halihazırda NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde ikisi kriterinin üzerinde olan Türkiye savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve modern yeteneklerini daha da geliştirmeye kararlı

Müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliği ve ticaretinin önündeki engellerin tamamen kaldırılması savunma harcamalarının asıl amacı

olan kritik yeteneklerin geliştirilebilmesi açısından asli önemde

"360 derece güvenlik" anlayışıyla, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasının yanı sıra İttifak'a mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da

barış ve istikrarın hâkim kılınması gerekli

Terörizmle mücadelede hakiki dayanışma sergilenmesi gerek