Türkiye’de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul’da kuruluyor
Son dakika haberleri: Türkiye, dünya siyasetindeki kritik konulara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. İran-Avrupa ülkeleri nükleer görüşmeleri, bugün İstanbul’da gerçekleşecek.
Son dakika haberleri: İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer masa, bugün İstanbul'da kuruluyor. Öğleden sonra gerçekleşecek zirvede İngiltere, Fransa ve Almanya ile İran arasında nükleer görüşmeler masada olacak.
İran resmi ajansı IRNA'dan dün yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Erakçi'nin "İran ile Avrupa arasındaki bir sonraki görüşme turu, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek." ifadeleri yer almıştı.
ABD ile dolaylı görüşmeler sürdürürken, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Erakçi, "Ne yazık ki Avrupalılar, izledikleri politikalarla bu müzakerelerde bir ölçüde yalnızlaşmış durumdalar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmelerimize devam ettik." ifadelerini kullanmıştı.