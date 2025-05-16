Türkiye’de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul’da kuruluyor

ABD ile dolaylı görüşmeler sürdürürken, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Erakçi, "Ne yazık ki Avrupalılar, izledikleri politikalarla bu müzakerelerde bir ölçüde yalnızlaşmış durumdalar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmelerimize devam ettik." ifadelerini kullanmıştı.