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Giriş Tarihi: 3.3.2023

“Türkiye’deki enkaz Haiti’nin 10 katı”

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyüklüğü, uluslararası medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Washington Post'un haberinde, Türkiye'deki son depremlerin, 2010 yılında Haiti'yi yerle bir eden depremden 10 kat daha fazla enkaz bıraktığı belirtildi. Molozları temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken "Ağırlıklı olarak beton, çelik ve diğer inşaat malzemelerinden oluşan moloz, bir metre derinliğindeki haliyle Washington DC'nin yaklaşık yarısını kaplamaya yetecek" ifadelerine yer verildi.
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“Türkiye’deki enkaz Haiti’nin 10 katı”
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