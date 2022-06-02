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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Türkiye’den ABD’ye: Kararlıyız

Türkiye’den ABD’ye: Kararlıyız
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas- Greenfield'a, Türkiye'nin milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini bildirdi. Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas- Greenfield ile telefonda görüştü. Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine Önal, Ekim 2019'da ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini vurguladı. Önal, son dönemde terörist tehdidin daha da arttığını, saldırılara Türkiye'nin kayıtsız kalamayacağını ifade etti. ANKARA
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Türkiye’den ABD’ye: Kararlıyız
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