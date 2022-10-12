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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Türkiye’den AB’nin hukuksuz talebine ret

ANKARA
Türkiye, AB tarafından Akdeniz'de yürütülen, ancak taraflı eylemleriyle dikkat çeken İrini Operasyonu kapsamında Libya'ya giden Türk bandıralı ticari bir gemide denetim yapılmasına onay vermedi. Operasyonun meşruiyetinin ilk günden beri sorgulandığını vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kasım 2020'de Türkiye bandıralı bir ticari gemiye, bayrak devleti Türkiye'nin rızası olmadan gayrimeşru şekilde çıkılmasından sonra Türkiye ilkesel olarak tüm benzer talepleri reddediyor" dedi.
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Türkiye’den AB’nin hukuksuz talebine ret
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