Türkiye’den Afganistan’a deprem yardımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.