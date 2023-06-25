Türkiye’den, AKPM’nin skandal raporuna tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı. Raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapının olmadığını kaydeden Çelik, eli kanlı bu yapının adının "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) olduğunu vurguladı. FETÖ'nün karanlık ve aşağılık ilişkileri olan bir terör örgütü olduğunun altını çizen Çelik, "Milletvekilimiz Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, 'söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu' ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Yıldız'ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir" ifadesini kullandı. ANKARA