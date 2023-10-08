Türkiye’den barış diplomasisi! İsrail’in Ankara büyükelçisinden yapıcı diyaloglara vurgu

"ARA BULUCULUK HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Büyükelçi Lillian bir grup gazeteci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında arabuluculuk konusunda "Şu anda arabuluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz. Kaçırılan tüm insanların evlerine geri döndüğünü görmek istiyoruz ve İsrail'e ve bölgeye sessizlik ve sükûnetin geri döndüğünü görmek istiyoruz. Sonrasında arabuluculuk ve bu arabuluculuğun oyuncularının kimler olacağı konusunu konuşabiliriz" dedi.

"İLİŞKİLERİN ETKİLENMEMESİ GEREKİYOR"

Lillian, "İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler dünkü saldırı ve devam eden savaştan etkilenmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin nerede görüleceğine ilişkin "İyi bir yapıcı diyalogun iyi bir cevap olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

TÜM ALTERNATİFLER MASADA

Büyükelçi Türkiye ile yapıcı bir diyalogları olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki Hamas bürosunun kapatıldığını anımsattı. Büyükelçi Gazze'ye geniş kapsamlı bir operasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin de İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'nun açıklamalarına değinerek "Tüm alternatifler masada" yanıtını verdi. Büyükelçi Lillian, bazı Türk siyasilerin yaptığı açıklamalara şaşırdıklarını ifade ederek, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak kendilerini en iyi anlayabilecek ülkelerden olduğunu dile getirdi.