Türkiye’den barış diplomasisi! İsrail’in Ankara büyükelçisinden yapıcı diyaloglara vurgu

Türkiye, İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin bir an önce sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürürken iki devletli çözüm vurgusunu yineliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, SABAH'a Türkiye'nin çağrısı konusundaki soruna ara buluculuk hususunu konuşmak için erken olduğunu belirterek "Önceliğimiz rehin alınan vatandaşlarımızı kurtarmak" değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçi son gelişmelerin Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecini etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.
"ARA BULUCULUK HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN"
Büyükelçi Lillian bir grup gazeteci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında arabuluculuk konusunda "Şu anda arabuluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz. Kaçırılan tüm insanların evlerine geri döndüğünü görmek istiyoruz ve İsrail'e ve bölgeye sessizlik ve sükûnetin geri döndüğünü görmek istiyoruz. Sonrasında arabuluculuk ve bu arabuluculuğun oyuncularının kimler olacağı konusunu konuşabiliriz" dedi.
"İLİŞKİLERİN ETKİLENMEMESİ GEREKİYOR"
Lillian, "İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler dünkü saldırı ve devam eden savaştan etkilenmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin nerede görüleceğine ilişkin "İyi bir yapıcı diyalogun iyi bir cevap olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
TÜM ALTERNATİFLER MASADA
Büyükelçi Türkiye ile yapıcı bir diyalogları olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki Hamas bürosunun kapatıldığını anımsattı. Büyükelçi Gazze'ye geniş kapsamlı bir operasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin de İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'nun açıklamalarına değinerek "Tüm alternatifler masada" yanıtını verdi. Büyükelçi Lillian, bazı Türk siyasilerin yaptığı açıklamalara şaşırdıklarını ifade ederek, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak kendilerini en iyi anlayabilecek ülkelerden olduğunu dile getirdi.
İSTİKRAR DİPLOMASİSİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde SETA tarafından yayımlanan Insight Turkey dergisi için yazdığı makalede "Orta Doğu'da kalıcı barış ancak günümüzün en büyük küresel adaletsizliklerinden biri olmayı sürdüren Filistin-İsrail ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasıyla mümkün" ifadelerini kullandı. Ankara, son gelişmeler ışığında bu kapsamda önemli diplomatik temaslar yürüttü. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
ABD'DEN TÜRKİYE'NİN ÇAĞRISINA DESTEK
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeler hakkında paylaşımında, "Filistin ve İsrail'de insanların büyük çapta acı çektiğine tanık oluyoruz. İtidalli olunması ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan Türkiye hükümetine ve birçok dünya liderine katılıyoruz" ifadeleri yer aldı.