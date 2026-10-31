Türkıye’den BM’de Yunanistan’a cevap

Türkıye’den BM’de Yunanistan’a cevap
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye ile Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, BM'nin "Gelişen Teknolojiler ve Deniz Güvenliği" konferansında Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin konuştu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, iki egemen devlet arasında imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının 2019'dan beri yürürlükte olduğunu belirterek, anlaşmanın tarafları arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenlediğini, aksi yöndeki iddiaların diyalog ve adil sınırlandırma yoluyla ele alınması gerektiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#YUNANİSTAN #TÜRKİYE #LİBYA

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