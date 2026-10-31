Türkıye’den BM’de Yunanistan’a cevap
Türkiye ile Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, BM'nin "Gelişen Teknolojiler ve Deniz Güvenliği" konferansında Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin konuştu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, iki egemen devlet arasında imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının 2019'dan beri yürürlükte olduğunu belirterek, anlaşmanın tarafları arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenlediğini, aksi yöndeki iddiaların diyalog ve adil sınırlandırma yoluyla ele alınması gerektiğini söyledi.