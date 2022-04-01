Türkiye’den BMGK’nin Afrika Birliği Geçiş Misyonunu kabul kararına destek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrika Birliğinin, Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) olarak yeniden yapılandırılması kararını tasdik eden 2628 (2022) Sayılı BMGK Kararının oy birliğiyle kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afrika Birliğinin söz konusu BMGK kararının hayata geçirilebilmesini teminen, Somali Federal Cumhuriyeti ile bilistişare yürüttüğü hazırlık ve çabaları takdir edildiği kaydedilen açıklamada, "2007 yılından bu yana faaliyet gösteren AMISOM, dost ve kardeş Somali Federal Cumhuriyeti'nde terörle mücadeleye ve güvenliğin tesisine yönelik mühim kazanımlar elde etmiştir. Yeniden yapılanacak ATMIS'in, Somali'de ve bölgede kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisi amacıyla Somali güvenlik güçlerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunmasını ve güvenlik sorumluluğunu görev yönergesinde belirtilen sürede Somali makamlarına devredebilmesini ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını teminen Somali'ye desteğini sürdüreceği vurgulandı.