Türkiye’den BM’ye net KKTC mesajı: Barış Gücü meşruiyetini kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) oyunu, KKTC'nin çalışmalarını durduramadı. BM Barış Gücü askerleri, önceki gün KKTC'nin insani nedenlerle hazırladığı Yeşil Hat üzerindeki Pile- Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek için inşaatın başlayacağı alana beton bloklar yerleştirdi. Ayrıca araçlarını da KKTC topraklarına park etti. KKTC güvenlik güçleri ise BM barikat ve araçlarını buldozerler yardımıyla kaldırdı.Bu sırada 8 KKTC polisi ile 2 sivil yaralandı. Gerilime neden olan bu gelişmeye Türkiye'den sert tepki geldi. KKTC'ye tam destek veren Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün fiziki müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirterek şiddetle kınadı. Açıklamada, "BM Barış Gücü, KKTC'nin güvenini tamamıyla yitirmemek için yoğun bir çaba sarf etmeli" denildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "BM Barış Gücü'nü kınıyorum. Bu yanlış tavrından geri dönmesi ve asli görevini ifade etmesi için için çağrıda bulunuyorum.Kıbrıs Türkü'nün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiği az çok belli olan BM Barış Gücü'nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması tam manasıyla ilkelliktir" açıklamasını yaptı.BM Barış Gücü'nün eyleminin kutuplaşmaya çanak tuttuğunu vurgulayan Bahçeli, "BM Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, desteğimiz tamdır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Barış Gücü'nün Rum Kesimi'ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir" ifadelerini kullandı. Çelik, Barış Gücü'nün takındığı tutumun çifte standart içerdiğini ve tarafsızlığına ağır darbe vurduğunu kaydetti. Olayı kınayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da BM'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokatif yönlendirmeleriyle yol inşaatına müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin çalışmalarını engelleme girişimi kabul edilemez" diye konuştu.KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. Karara tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığı, "ABD yönetiminin, tüm çabalarımıza rağmen Ada'daki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının birçok ülkeyle askeri işbirliğini artırdığı bir dönemde, ABD yönetiminin Ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur" denildi. Kararı kınayan Ankara ise KKTC'nin haklı tepkisinin desteklendiğini kaydetti.