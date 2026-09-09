Türkiye’den Bosna kasabına ‘tören’ tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için askeri cenaze töreni düzenlenmesine tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladiç'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez" dedi.
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