Türkiye’den Bosna’ya yardım eli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 1000 gıda kolisi gönderildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinde 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralanma ve kayıp olayı meydana geldi. Genel Müdürlük tarafından sel felaketi yaşayan Bosna Hersek'e 1000 koli kuru gıda yardımı gönderildi. Yardım kolilerinde bulunan un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası, kuru üzüm ve gofret gibi gıdalar, aralarında Jablanica, Konjic, Fojnica, Kiseljak ve Kresevo kasabalarının da bulunduğu yerlerdeki mağdur ailelere ulaştırılacak.