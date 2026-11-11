Türkiye’den çok cepheli diplomasi

Dünya yeni bir dönemden geçerken Türkiye'nin çok yönlü diş politika anlayışı dikkat çekiyor. Ankara, birçok coğrafyada savunma, güvenlik ve diplomasi alanlarında etkin temas yürütüyor.

MISIR: Türkiye ve Mısır arasında savunma sanayii alanında tarihi bir dönüm noktası olacak önemli bir adım atıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mısır'ın İskenderiye açıklarında yapılan Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Pakistan ile başarıyla yürüttüğü ve savaş gemisi tasarımı, ileri teknoloji sistem entegrasyonu ve ortak üretimi kapsayan MİLGEM işbirliği modelini Mısır ile de hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

LİBYA: Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda ülkesinin Türkiye ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Libya ve Türkiye'nin istedikleri anlaşmayı yapma hakkına sahip egemen devletler olduğunu belirtti.

SOMALİ: Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan ile Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Awes Hagi Yusuf Ahmed, başkent Mogadişu'da bir araya geldi. Görüşmede, Somali'deki güncel askeri ve güvenlik gelişmeleri ve güvenlik işbirliği ele alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör