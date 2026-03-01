Türkiye’den diplomasi çağrısı

Küresel fay hatlarının birer birer kırıldığı günlerde Türkiye bölgesinde krizlerin derinleşmesini önlemek üzere yoğun çaba harcıyor. Türkiye, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaşanan bölgesel krizde herhangi bir ülkenin tarafında yer almayarak, kalıcı barışın ve istikrarın tarafında durdu. Ankara, hiçbir ülkeye saldırılar için destek vermedi ve uluslararası hukuk temelinde çözüme işaret etmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmelerin bölge geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğunu belirterek, ''Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazır olduğu ifade edildi.

HUKUK TEMELLİ ÇÖZÜM

Bölgede yaşanan çatışmaları ve bölge ülkelerine yapılan saldırıları endişeyle takip eden ve kabul edilemez bulan Türkiye, bölgedeki sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesinin esas olduğunu vurguluyor. ABD ve İran arasındaki askeri tırmanmayı sürecin başından beri önlemeye gayret eden Ankara, İran'a yönelik bir saldırının karşısında olduğunu ortaya koyarak sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreçte ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeler gerçekleştirdi.

TARAF DEĞİLİZ

Türkiye, ABD-İsrail ve İran çatışmasında herhangi bir ülkenin tarafında yer almıyor. Ankara; kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tarafında duruyor ve hiçbir ülkeye saldırılar için destek vermiyor. Ankara bölgesinde ve dünyada, telafisi on yıllar sürecek bir istikrarsızlığa kapı aralayan bu çatışmanın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesini, diyalog ve müzakere zeminine dönülmesini arzu ediyor. Türkiye'nin bu süreçte diplomasiye inanmaya ve barış için çabalamaya devam edeceğinin altı çiziliyor.

DESTEĞE HAZIRIZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bölgedeki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir. Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır'' denildi.

ANKARA'NIN 3 ÖNCELİĞİ

Gelinen noktada Türkiye'nin üç önceliği bulunuyor. Bölgede ateşkesin sağlanması, sivil kayıpların minimize edilmesi ve diplomasiye yeniden kapı aralanması Türkiye'nin ilk önceliği olarak öne çıkarken; bunun için gerekli diplomatik girişimlerde bulunuluyor. Türkiye'nin başta sınır güvenliği olmak üzere bütün katmanlarda güvenliğinin korunması da Türkiye için kritik konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye, sınır güvenliği ve ülke güvenliğini korumak için 7/24 esasına göre önlemler alıyor. Ankara, saldırıların yapıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması noktasında da hassasiyet gösteriyor. Söz konusu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumları dış temsilcilikler ve konsolosluk iletişim hattı üzerinden takip edilerek gerekli önlemler alınıyor.

FİDAN'DAN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Dışışlerı Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan dışişleri bakanları ile dün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

İRAN'A SALDIRIYA DESTEK İDDİALARI ASILSIZ

Dezenformasyon makineleri bu krizde de Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulundu. Sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ''Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dâhil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir'' denildi.

DÜNYA İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNDU

Dünyadan, ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırıya yönelik açıklamalar yapıldı. Ülkeler, saldırıların uluslararası güvenlik için ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek itidal çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen: Tarafları "azami itidal göstermeye" çağırdı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Ortadoğu'daki gelişmelerin çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk: İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıları ve İran'ın buna karşılık verdiği misilleme saldırılarını esefle karşılıyorum.

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını açıkladı. Macron, "ABD, İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesi, uluslararası güvenlik ve barış için ciddi sonuçlar taşıyor" dedi.

Rusya: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşerek, İran'a yönelik saldırıları kınadı. Lavrov iki ülkenin bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından oluşacak ciddi sonuçları tamamen gözardı ettiğini söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ise ABD'yi kastederek, "Barış gücü, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi" ifadesini kullandı.

Çin: İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli.

İngiltere: Saldırıların daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanmasını istemiyoruz.

İsviçre: Derin endişe duyuyoruz.

Pakistan: İran'a gerekçesiz saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü.

TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TÜRKLERE GÜVENLİK DUYURUSU

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusunda bulundu. Büyükelçilik uyarıda, güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşların acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti. Duyuruda, Türkiye-İran kara sınır kapıları Esendere, Kapıköy ve Gürbulak'ın açık olduğu, Türk vatandaşlarının karayoluyla Türkiye'ye intikal etmesinin mümkün olduğu aktarıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Ortadoğu'dan üçüncü ülke vatandaşları sivillerin, GKRY üzerinden tahliye edilmesini amaçlayan Estia Planı'nı devreye aldığı bildirildi. Öte yandan THY dahil çok sayıda ülkeden havayolu şirketleri bölgeye uçuşları iptal etti.