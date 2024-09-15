Türkiye’den dünyaya ‘Gazze’ dersi

İtalya'daki Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı'nda Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç'un konuşması sansürlenmek istendi. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Malkoç, İtalyan Ombudsmanları Ulusal Koordinasyon Başkanı Marino Fardelli'nin daveti üzerine İtalya'ya gitti. Malkoç, katıldığı "Uluslararası Krizlerde İnsan Hakları ve Ombudsmanın Rolü" konulu konferansta konuşması öncesi sansür girişimiyle karşılaştı. İsrail, önce İtalya başta olmak üzere aracılarla Malkoç'un konuşmasında Gazze konusuna değinmemesini istedi. Malkoç, "dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine kayıtsız kalmamayı, bir insani görev olarak gördüğünü bu nedenle böyle toplantılarda dile getirilmesi gerektiğini" belirtti. Bu kez İsrail tarafı doğrudan Malkoç'a "Gazze bölümünü çıkarın" dedi."Gazze insanlığın meselesi, eğer bu bölümü konuşmamdan çıkarırsam insanlığımızı kaybederiz" karşılığını veren Malkoç, konferansta Gazze'de yaşanan katliamı ve Türkiye'nin üstlendiği rolü sinevizyon eşliğinde eksiksiz olarak anlattı. Malkoç, daha sonra Cassino kentinden düzenlenen "Barış Ödülü" törenine katıldı. Barış kültürünün yaygınlaştırılmasına sürekli katkıda bulunanlara verilen ödül, bu yıl Malkoç'a verildi.