Türkiye’den Fas’a deprem yardımı

Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.