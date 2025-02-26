Türkiye’den Gazze’ye umut eli

İsrail'in 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım, binlerce masum insanın yaşamına mal olurken bölgede tarihin en büyük insani felaketlerinden biri yaşanıyor. Bu zulme göz yummayan Türkiye, AFAD koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" ile yardım için seferber oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Gazze halkının yaralarını sarma noktasında tek yürek olduğunu vurgulayarak "Filistin'in acısı, bizim acımızdır. Filistin'in özgürlüğü, insanlık onurunun yeniden inşasıdır" dedi. Bakan Yerlikaya, "Dünya susarken Türkiye susmaz! Biz varız, Türkiye var" diyerek Filistin'e umut olmaya devam edeceklerini belirtti. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, "Gazze", "Filistin" veya "Zekat" yazarak 1866'ya SMS gönderebilir veya AFAD'ın paylaştığı banka hesap numaralarına bağış yapabilir.