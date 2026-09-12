Türkiye'den gidenler için Halep'e 4 bin konutluk proje
Suriye'nin Halep ilinin batısında, geri dönen sivillerin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kapalı site konseptinde yeni bir yaşam kompleksi inşa ediliyor. Halep-Cilvegözü Sınır Kapısı ana arteri üzerinde 500 bin metrekarelik alana kurulacak proje; 4 bin konut, ticari alanlar ve bir hastaneden oluşacak. Projeden sorumlu Abdullah Hamad, "Suriye'deki savaş sürecinde Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız güvenlikli ve sosyal donatılı kapalı site yaşamına alıştı" dedi. Halep'te kentin üçte birinden fazlasının yıkılmış olması nedeniyle geri dönenlerin bu standartta konut bulmakta zorlandığını ifade eden Hamad, Türkiye ve Mısır'daki gayrimenkul tecrübesini Halep'e taşıdıklarını belirtti.
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