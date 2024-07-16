Türkiye’den hastane yıkan İsrail’e sert tepki

İsrail'in 284 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 713'e çıktı. Katil İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin tek kanser tedavi merkezi olan Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nin önünde kahkahalar atarak verdikleri pozlara tepki yağdı. İsrail askerlerinin aylardır üs olarak kullandığı belirlenen hastanenin harabeye döndüğü de görüldü.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki göstererek, "İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk- Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir" denildi.Açıklamada, Türkiye'nin bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi. Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu. Hastane saldırılar nedeniyle 1 Kasım'da faaliyetlerini durdurmuştu.İsrail'in açlığı silah olarak kullanması nedeniyle aylardır insanı yardımların girmediği Gazze Şeridi'nde çocuklar çaresizce yiyecek arıyor...