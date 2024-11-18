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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Türkiye’den Herzog’a hava sahası vetosu

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye’den Herzog’a hava sahası vetosu
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) COP29 İklim Konferansı'na katılımı iptal edildi. İsrail, ziyaretin 'güvenlik gerekçeleri' nedeniyle yapılamadığını duyurdu. Ancak asıl sebebin, Türkiye'nin, Herzog'un uçağının hava sahasını kullanma talebine onay vermemesi olduğu ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP29'daki konuşmasında, "Mevcut hükümet çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yeraltı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye’den Herzog’a hava sahası vetosu
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