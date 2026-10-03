Türkiye'den Husilerin Medine saldırısına kınama
Türkiye, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz" denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Haremeyn-i Şerifeyn'in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm İslam âleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar, tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir" paylaşımında bulundu.
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