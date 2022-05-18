Türkiye’den ilk veto

Finlandiya ve İsveç'in NATO daimi temsilcileri büyükelçiler Klaus Korhonen ve Axel Wernhoff, ülkelerinin üyelik başvurularını ittifakın Brüksel'deki merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletmesinin ardından büyükelçiler nezdinde görüşmeler gerçekleştirildi. Uluslararası ajanslara göre Türkiye bu görüşmelerde iki ülkenin üyeliğinin başlamasıyla ilgili katılım sürecine blok koydu.Öte yandan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesi durumunda artık eskisi gibi bir ülke olmayacağını savundu. Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği konusunda haklı taleplerinin bulunduğunu belirterek bu durumun, İsveç'in üyeliğini zora soktuğunu ifade etti. Milanovic, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumun, "ciddi devletlerin" işleyişini ortaya koyduğuna işaret etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da İsveç'in NATO'ya üyelik kararına yönelik tepkilerinin, bu ülkeye yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına bağlı olacağını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ise Finlandiya ve İsveç'in liderlerini bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.