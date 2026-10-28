Türkiye'den İspanya'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Açıklamada ayrıca, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşının bulunmadığı ve gelişmelerin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İspanya 'da meydana gelen tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İSPANYA'DA FECİ TREN KAZASI

İspanya'da Madrid-Endülüs arasında karşılıklı sefer yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 64 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.