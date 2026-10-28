Türkiye'den İspanya'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Türkiye’den İspanya’daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşının bulunmadığı ve gelişmelerin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği aktarıldı.

Türkiye'den İspanya'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İSPANYA'DA FECİ TREN KAZASI

İspanya'da Madrid-Endülüs arasında karşılıklı sefer yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 64 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSPANYA #MADRİD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!