Türkiye'den İsrail'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın COP31'de İsrail'in sistematik zulüm politikalarını dünya gündemine taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye olarak İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz" denildi.
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