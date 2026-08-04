Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Barış çabalarını sabote ediyor
Türkiye, İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye yaptığı saldırılara sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırılarının barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote ettiğini bildirdi. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya; adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiği belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri anayurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir" dedi.