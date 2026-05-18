Türkiye’den İsrail’in Sumud Filosu saldırısına sert tepki: Sivil gemilere çökmek korsanların harcıdır

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İNSANLIK DIŞI BİR BARBARLIK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosu'nu selamlıyoruz. Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir."
TİCARET BAKANI BOLAT: İSRAİL'İN HUKUK TANIMAZ YAKLAŞIMI GÖZLER ÖNÜNDE
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen müdahalenin, insanlık vicdanını hedef alan, kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti.
Yardım taşıyan sivillerin engellenmesinin insanlık değerleriyle bağdaşmadığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:
"70 ülkeden aktivistin yer aldığı bu sivil oluşum, Gazze'de ağır abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yardım ulaştırmak için yola çıkmıştır. Yardım eli uzatan insanlara yönelik baskı ve tehditler, İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün susturulmak istenen şey yalnızca bir yardım filosu değil, dünyanın dört bir yanında yükselen adalet, merhamet ve vicdan çağrısıdır. Türkiye olarak Filistin halkının haklı davasını savunmaya, zulme karşı hakkın ve mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Rabbim Gazze'de direnen kardeşlerimize güç ve ferahlık ihsan eylesin."
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: İSRAİL BARBARLIK VE ALÇAKLIK SERGİLİYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı hedefleyen, 40 ülkeden aktivistin yer aldığı sivil bir oluşum olduğunu vurgulayan Duran, İsrail'in uluslararası sularda Filo'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadı.
"İsrail hükumetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:
"İnsan hakları savunucularına müdahale edilmesi ve savunmasız sivillerin hedef alınması, insanlığın ortak vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Başta filoda vatandaşları bulunan ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun sivillerin güvenliğini sağlaması ve sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap vermeye zorlaması bir zorunluluktur. İlgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ve filoda bulunan diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı durmaya, mazlumların sesi olmaya ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
Duran, paylaşımında Türk ve Filistin bayrakları ile #EyesOnSumud etiketini kullandı.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: FİLONUN TEK DERDİ MAZLUMUN YARASINI SARMAK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:
"Gazze'deki kardeşlerimize sadece şifa ve nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu bu insanların tek derdi mazlumun yarasını sarmaktı. Sağlık ve yaşam hakkına kurşun sıkan bu zulüm, insanlığın vicdanında zaten mahkum olmuştur. Hiçbir abluka merhameti durduramayacak, insanlık onuru elbet kazanacaktır. Yaşatmak için mücadele edenlerin safında durmaya, mazlumun sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: SALDIRI KABUL EDİLEMEZ BİR VAHŞET
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Soykırımcı ve haydut İsrail'in, ablukayla hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım ulaştırmak isteyen sivillerden oluşan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı müdahale, insanlığa yönelmiş açık bir saldırıdır. İsrail'in sicili kabarık yönetimi, hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı da kuşatma altına almaya çalışmaktadır. İçinde insani yardım gönüllülerinin bulunduğu gemilere silahla baskın düzenlemek haydutların korkularının göstergesidir. Yardım koridorlarının vurulduğu, sivillerin hedef alındığı bir ortamda, insani yardım girişimlerine saldırmak kabul edilemez bir vahşettir."
