  Türkiye'den İsrail'in Sumud Filosu saldırısına sert tepki: Sivil gemilere çökmek korsanların harcıdır

Türkiye’den İsrail’in Sumud Filosu saldırısına sert tepki: Sivil gemilere çökmek korsanların harcıdır

İşgalci İsrail Küresel Sumud Filosu’na yönelik hukuka aykırı bir müdahalede bulundu. Siyonistlerin korsan eylemine Türkiye’den sert tepkiler geldi.

AA

Katil İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesine Türkiye'den sert tepkiler yükseldi.

DIŞİŞLERİ: YENİ BİR KORSANLIK EYLEMİ

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada, filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye'ye dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu ve diğer ülkelerle iş birliği halinde sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplum, gecikmeksizin ortak ve kararlı tutum almaya davet edildi.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA: SALDIRIYI TELİN EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı telin ediyoruz. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz."

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: HİÇBİR ZULÜM GERÇEĞİN ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKTİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Gazze'ye umut, kardeşlerimize nefes olmak için yola çıkan ve yaklaşık 40 ülkenin vatandaşını bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir. Mazlumun duası, zalimin silahından büyüktür. Rabbim Gazze'de sabırla direnen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

ADALET BAKANI GÜRLEK: İSRAİL HUKUK DIŞI EYLEMLERİNE SON VERMELİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınadığını kaydetti.

Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı sivil girişime yönelik müdahalenin, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir."

Bakan Gürlek, İsrail'in daha önceki benzer bir saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandığını ve mahkemece kabul edildiğini anımsatarak, bunun Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: SİVİL GEMİLERE ÇÖKMEK KORSANLARIN HARCIDIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz müdahalesi, işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır. Barış planını bizzat çiğneyen, yükümlülüklerini sabote ederek sahadaki süreci baltalayan taraf İsrail'in kendisidir. İnsani çabaları ve kurumlarımızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarınız suçlarınızı örtemez. Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız. Sivilleri ve yardım girişimlerini hedef alan bu pervasız saldırganlığın hesabını er ya da geç vereceksiniz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İNSANLIK DIŞI BİR BARBARLIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosu'nu selamlıyoruz. Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir."

TİCARET BAKANI BOLAT: İSRAİL'İN HUKUK TANIMAZ YAKLAŞIMI GÖZLER ÖNÜNDE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen müdahalenin, insanlık vicdanını hedef alan, kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti.

Yardım taşıyan sivillerin engellenmesinin insanlık değerleriyle bağdaşmadığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"70 ülkeden aktivistin yer aldığı bu sivil oluşum, Gazze'de ağır abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yardım ulaştırmak için yola çıkmıştır. Yardım eli uzatan insanlara yönelik baskı ve tehditler, İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün susturulmak istenen şey yalnızca bir yardım filosu değil, dünyanın dört bir yanında yükselen adalet, merhamet ve vicdan çağrısıdır. Türkiye olarak Filistin halkının haklı davasını savunmaya, zulme karşı hakkın ve mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Rabbim Gazze'de direnen kardeşlerimize güç ve ferahlık ihsan eylesin."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: İSRAİL BARBARLIK VE ALÇAKLIK SERGİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı hedefleyen, 40 ülkeden aktivistin yer aldığı sivil bir oluşum olduğunu vurgulayan Duran, İsrail'in uluslararası sularda Filo'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

"İsrail hükumetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İnsan hakları savunucularına müdahale edilmesi ve savunmasız sivillerin hedef alınması, insanlığın ortak vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Başta filoda vatandaşları bulunan ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun sivillerin güvenliğini sağlaması ve sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap vermeye zorlaması bir zorunluluktur. İlgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ve filoda bulunan diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı durmaya, mazlumların sesi olmaya ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Duran, paylaşımında Türk ve Filistin bayrakları ile #EyesOnSumud etiketini kullandı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: FİLONUN TEK DERDİ MAZLUMUN YARASINI SARMAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Gazze'deki kardeşlerimize sadece şifa ve nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu bu insanların tek derdi mazlumun yarasını sarmaktı. Sağlık ve yaşam hakkına kurşun sıkan bu zulüm, insanlığın vicdanında zaten mahkum olmuştur. Hiçbir abluka merhameti durduramayacak, insanlık onuru elbet kazanacaktır. Yaşatmak için mücadele edenlerin safında durmaya, mazlumun sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: SALDIRI KABUL EDİLEMEZ BİR VAHŞET

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Soykırımcı ve haydut İsrail'in, ablukayla hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım ulaştırmak isteyen sivillerden oluşan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı müdahale, insanlığa yönelmiş açık bir saldırıdır. İsrail'in sicili kabarık yönetimi, hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı da kuşatma altına almaya çalışmaktadır. İçinde insani yardım gönüllülerinin bulunduğu gemilere silahla baskın düzenlemek haydutların korkularının göstergesidir. Yardım koridorlarının vurulduğu, sivillerin hedef alındığı bir ortamda, insani yardım girişimlerine saldırmak kabul edilemez bir vahşettir."

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
