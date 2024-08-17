Türkiye’den İsrailli bakana ‘faşist yalancı’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımının 'dezenformasyon amaçlı bir iftira' olduğunu belirtti. Açıklamada, "Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ın iftirası için "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır" ifadesini kullandı.