Türkiye’den İsveç’e son uyarı

Küresel diplomasi bir kez daha Türkiye'ye odaklanmış durumda. 11-12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde, İsveç'in ittifaka üyeliğiyle ilgili yürütülen diplomasi hız kazandı. Türkiye, İslami değerlere yönelik alçak saldırılar ve terörle mücadelede yetersiz kalmalarından dolayı İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Belçika'da Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı gerçekleştirildi.Brüksel'deki NATO karargâhında yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliği yaptı. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı. Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Fidan başkanlığındaki Türk heyeti, Stoltenberg ile görüştü. Türkiye'nin görüşmelerde beklendiği üzere İsveç'e terörle mücadele somut adımlarda yetersiz kalındığını en üst seviyede aktardı.Dışişleri Bakanı Fidan görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu. Fidan "Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya açık hale geliyor" dedi. Fidan, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor" dedi.İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan yargılanan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek. Böylece, ülkede ilk kez, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu. İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi terör örgütü PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri. İsveç'te yeni Terörle Mücadele Yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.ABD Başkanı Joe Biden ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede Biden, İsveç'in bölgesel güvenliğe katkısını överek, bu ülkenin mümkün olan en kısa sürede NATO'ya üye olmasına olan taahhüdünün altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Biden'ın görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Fidan ile telefonda görüşmüştü.