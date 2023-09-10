Türkiye’den Karabağ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını duyurdu. Açıklamada, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler, bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi.Azerbaycan, Ermeni güçlerinin mevzilerine ateş açtığını açıkladı. Bakanlık ordunun "misilleme önlemleri" aldığını duyurdu.