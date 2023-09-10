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Giriş Tarihi: 10.9.2023

Türkiye’den Karabağ tepkisi

ANKARA
Türkiye’den Karabağ tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını duyurdu. Açıklamada, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler, bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi.

ERMENİSTAN ATEŞLE OYNUYOR
Azerbaycan, Ermeni güçlerinin mevzilerine ateş açtığını açıkladı. Bakanlık ordunun "misilleme önlemleri" aldığını duyurdu.
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Türkiye’den Karabağ tepkisi
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