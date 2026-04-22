Türkiye’den Kerkük’ün Türkmen valisine tebrik
Irak'ta Kerkük valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, mahkemedeki yemin töreninin ardından makamına geçerek mesaisine başladı. Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Kerkük valiliğine Türkmen bir valinin seçilmesinin kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi konusunda tarihi bir gelişme olduğunu bildirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Irak'ın tamamında ve Kerkük'te bulunan tüm kardeş unsurlara selamlarımızı iletiyoruz ve hepsi için refah, huzur ve güvenlik diliyoruz" ifadelerini kullandı. Kerkük İl Meclisi'nin 16 Nisan'da yapılan oturumunda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vali olarak seçmesiyle Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.