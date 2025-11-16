Türkiye’den kritik arabuluculuk: İstanbul anlaşmaları yeniden devrede: Rusya-Ukrayna esir takası başlıyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası yeniden başlıyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla bu günlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ortakların aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Bu görüşmeler sonucunda taraflar İstanbul anlaşmalarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda anlaştı. Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu. Yakın zamanda teknik görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz" dedi.