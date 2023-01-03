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Giriş Tarihi: 3.1.2023 16:51

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının endişeyle karşılandığını ve kınandığını bildirdi.

AA
Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına kınama!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadesine yer yerildi.

Açıklamada, İsrail, Kudüs'teki dini mekanların statüsünü ve kudsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet edildi.

Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

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Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına kınama!
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