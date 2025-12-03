Türkiye’den NATO’ya net mesajlar

Dışışleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'deki NATO karargâhında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, geçen haziran ayında gerçekleştirilen Lahey Zirvesi'nin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da tertiplenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüş alışverişine imkân sağlayacak. Fidan'ın "Türkiye, güçlü askeri kabiliyetleri ve savunma sanayiiyle İttifak'a ve Avrupa güvenliğine katkı yapıyor. Savunma alanındaki AB girişimlerinin Birlik üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerinin katılımına açık şekilde yürütülmesi gerek" mesajlarını vermesi bekleniyor.