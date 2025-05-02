Türkiye’den net Suriye mesajı: Terör örgütü sılahlarını bırakmalı

Diplomatik kaynaklar Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Kaynaklar, Türkiye'nin, rejimin devrilmesini takip eden dönemde öncelikle bölge ülkeleri ile Suriye yönetimi arasında bir angajman ve ortak anlayışın gelişmesi için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Bu gayretler, ABD dahil diğer önemli paydaşları da kapsayan temaslar ve toplantılarla devam etmiş, uluslararası toplum ile Suriye yönetimi arasındaki angajmanın ilerletilmesi desteklenmiştir. Türkiye'nin Suriye politikasının belkemiğini, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle ulusal uzlaşının sağlanması, terör unsurları temizlenerek ülkede güvenlik ve istikrarının tesis edilmesi ve yaptırımların kaldırılması suretiyle Suriye'nin yeniden inşasının temin edilmesi oluşturmaktadır." Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve bölgede normale dönüşün önünde engel oluşturmaktan çıkması beklentisine değinerek, "Suriye'de PKK ve uzantıları kendilerini lağvetmezse, terör örgütünün sistem dışına çıkarılmasının başka yollarla sağlanması için gerekli irade ve imkân bulunuyor" dedi.

BİR PROVOKASYON DAHA ÖNLENDİ

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede kontrolü sağladığını bildirdi. Şam Kırsalı Valisi Amir el Şeyh, "Sahnaya'da kontrolü sağladık. Yasadışı silahlı grubu etkisiz hale getirdik" dedi. Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Ses kaydının Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğu belirtilince olaylar başlamıştı. Çatışmalarda 13 kişi öldü. İsrail de Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ABD, ülke yetkililerinin New York'ta Suriye geçici hükümeti temsilcileriyle görüştüğünü teyit etti.