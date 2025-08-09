Türkıye’den peş peşe sert tepkiler: Savaş planlarını derhal durdurmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler er ya da geç hukuk ve tarih önünde hesap vereceklerdir. Dünya kamuoyunda İsrail'e karşı yükselen tepkiler, çeşitli ülkelerin aldığı kararlar umut vericidir. Bu lanetli politikaya karşı insanlık ittifakı vakit geçirmeden harekete geçmelidir.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze'de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır. Uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır. Dünya buna sessiz kalmamalı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır.