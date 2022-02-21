Türkiye’den rahatsız olan Fransız vekil Avrupa’ya seslendi: Afrika’daki artan varlığına neden sessizsiniz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dış politikada Afrika ülkeleri ile ikili ilişkileri ciddi şekilde güçlendirdi. Erdoğan son olarak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'ya gitti. Bu durum ise Fransa'da rahatsızlıkla karşılandı.
Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkesine ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.
RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ
Bilde, Fransa ve AB'nin Mali'deki Rus varlığını takıntı haline getirdiğini ancak Türkiye'nin artan etkisine benzer bir tepki vermediğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.