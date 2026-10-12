Türkiye’den saldırıya sert tepki

Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke Yemen'deki İran destekli Husilerin önceki gün 12 kişinin öldüğü ve 309 kişinin yaralandığı Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı. Saldırının en güçlü şekilde kınandığını belirten Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını bildirirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı şiddetle kınadı. Fransa, İsviçre, Pakistan, Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin gibi çok sayıda ülke saldırıyı kınarken bu eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu bildirdi.



DESTEK AÇIKLAMASI

Bu arada, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan yapılan ortak açıklamada da Husi saldırıları en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan Krallığı ile dayanışmanın ve desteğin bir kez daha vurgulandığı açıklamada saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör