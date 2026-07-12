Türkiye’den Venezuela’ya 30 tonluk şefkat eli

Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki art arda iki yıkıcı depremin üzerinden iki hafta geçerken, resmi can kaybı 4 bin 118'e ulaştı. Bir asrın ardından ülkeyi vuran en büyük afette yaralı sayısı 16 bin 740'ı bulurken, 18 bine yakın insan evsiz kaldı. Bölgede ana sarsıntıların ardından 1100'den fazla artçı sarsıntı kaydedilmesi halk içinde endişeyi sürdürüyor. Türkiye ise afet bölgesine yönelik insani yardım operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 30 tonluk insani yardım malzemesi askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya gönderildi. Gönderilen kapsamlı paket içerisinde depremzedelerin acil yaralarını sarmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 25 palet dolusu tıbbi destek yer alıyor.

6 KİŞİLİK EKİP

Tıbbı malzemelerin yanı sıra sahada aktif görev alacak 6 kişilik uzman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve AFAD ve İnsani Yardım Tugayı personeli de Karakas Büyükelçiliği ile koordineli olarak bölgedeki arama-kurtarma ve sağlık operasyonlarına destek vermek üzere yola çıktı. Al Jazeera'nın haberine göre, depremin merkez üssü olan kıyı eyaleti La Guaira'da hastanelerin yıkılması ve ağır hasar nedeniyle sağlık sistemi tamamen çöktü. Kentte tıbbi yardımda bulunan gönüllü doktorlar, restoranları acil servis kliniklerine dönüştürdü.

40 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Felaketin vurduğu bölgelerde bilanço trajik şekilde artıyor. Ağır yağışların tünelleri çökertmesi üzerine ekipler kazıya yeniden başladı. Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) tahminlerine göre ülke çapında konut ve altyapıya yönelik hasar yaklaşık 40 milyar doları buluyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) altı ay boyunca acil insani ihtiyaçları karşılamak için yaklaşık 300 milyon dolar uluslararası yardım çağrısı başlattı.