Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli! AFAD ve TSK sahada: Uluslararası 48 ekip seferber oldu

Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği, afet bölgesindeki arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

AFAD VE TSK SAHADA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yürütülen çalışmalarda, AFAD arama kurtarma ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma (TSK-DAK) timleri La Guaira bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda görev yapan insani yardım ekibi ise bölgedeki öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi için ilgili ülke makamları ve uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temaslarını sürdürerek yardım faaliyetlerinin planlanması ve Türkiye tarafından sağlanacak desteklerin en etkin şekilde yönlendirilmesi amacıyla saha değerlendirmelerine devam ediyor.