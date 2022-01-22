Türkiye’den yeni Libya açılımı

Libya
'da çatışmaların başlamasının ardından meşru hükümetin talebiyle verdiği eğitim danışmanlık desteği kanalıyla ülkede barışa giden kilometre taşlarını döşeyen Türkiye, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla ülkedeki siyasi süreci destekleyen Ankara, ülkeyi bir bütün olarak görüyor, tüm aktörlerle iletişim kanallarını açık tutuyor. Bu kapsamda tüm tarafların hem siyasi hem askeri temsilcileri ile temas kuruluyor. Diplomatik kaynaklar, Batılı bazı ülkelerin aksine Türkiye'nin Libya'yı bölmeyi değil, birliğinin korunmasını istediğinin altını çiziyor. Ankara, Libya'da önkoşulsuz ve süresiz ateşkes sağlanmasını arzu ediyor.
TÜRK FİRMALAR TETİKTE
Beş yüz yıllık ortak geçmiş ve kültürel bağlarından hareketle Libya halkının huzur ve güvenliği için çaba gösteren Türkiye, ülkenin doğusu ile de görüşmeler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Trablus
Büyükelçisi Kenan Yılmaz
geçtiğimiz günlerde Kubbe
şehrinde Libya Temsilciler Meclisi
Başkanı Akile Salih
ile görüştü. Salih'in daveti üzerine gerçekleşen görüşmede gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye'nin Bingazi
Başkonsolosluğu'nun tekrar açılması gündeme geldi. Başkonsolosluğun tekrar açılması halinde Türk Hava Yolları
'nın Bingazi seferlerinin başlaması değerlendirmeye alınacak. Tarihi olarak Türkiye'nin doğu Libya ile daha yakın olduğunu ifade eden kaynaklar, ülkede önemli kısmı doğu tarafında bulunan çok sayıda Türk firmasının önemli yatırımları olduğunu ve çatışmaların başlamasıyla birçoğunun durduğunu ifade ediyor. Bingazi'de başkonsolosluğun yeniden açılması durumunda ülkedeki Türk yatırımları devam edebilecek. Bu durum hem birçok alanda yeniden inşa edilmesi gereken Libya'da halkın refah seviyesini artıracak hem de ülkede istihdama katkı sunacak. 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler yasal anlaşmazlıklar ve aday listesinde belirsizlikler olduğu gerekçesiyle bir yıl ertelendi. Ankara seçimlerin şeffaf olması ve sonuçlarının da herkesin kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor.