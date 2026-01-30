Türkiye’den yoğun İran diplomasisi

Türkiye bölgesinde barış ve istikrar için diyaloğu işaret ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı da dün Ankara'da kabul etti. Fidan'ın Erakçi ile görüşmesinde Türkiye'nin İran'a askeri müdahaleye karşı olduğunu ve Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini kaydetmesi planlanıyor. Bakan Fidan, Suriye'de terör örgütü DEAŞ mahkûmlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye'de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine de işaret edecek. Edinilen bilgiye göre Fidan'ın, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi planlanıyor.

Fidan'ın terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek son hadiselerin, PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizmesi bekleniyor. Bu arada, Katar'ın Al Jazeera kanalına röportaj veren Bakan Fidan, savaş devam ettiği ve Gazze'ye insani yardım girmesine izin verilmediği sürece, İsrail ile ticaretin yeniden başlamayacağını belirtti. Fidan, "Bizim sorunumuz İsrail ile değil, bölgedeki İsrail politikalarıyla; özellikle Filistinlilere yönelik politikalarla ve son zamanlarda Gazze'de yaşanan soykırımla" diye konuştu.

ABD YIĞINAK YAPIYOR TAHRAN MEYDAN OKUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit açıklamalarının ardından Washington yönetimi Ortadoğu'daki askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Bölgede 50 bin ABD askeri bulunuyor. Yeni bir savaş gemisini de sevk eden ABD ayrıca İran'ın çevresindeki ülkelerde bulunan askeri üslerine de yeni hava savunma sistemleri kuruyor. Uzmanlara göre İran, ABD'nin olası saldırısına bu kez haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'ndan çok daha sert bir tepki verebilir. Wall Street Journal'a göre, İran'ın İsrail'e ulaşabilecek 2 bin balistik füzesi bulunuyor.