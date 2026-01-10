Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya mesajı

BATI Trakya Türklerine yönelik provokasyonlara bir yenisi eklendi. Bir Türk azınlık ilkokulu tahrip edildi. Dışişleri Bakanlığı provokasyonu kınadı. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, "Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, faillerin ivedilikle tespit edilmesini Yunan makamlarından bekliyoruz. Türkiye olarak, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" mesajını paylaştı.