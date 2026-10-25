Türkiye’den Yunanistan’a müftü tepkisi: Dayatmalardan vazgeç
Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi. Kurtulmuş, "Türkiye olarak soydaşlarımızın kimliklerini, inançlarını ve haklarını koruma mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Yunanistan makamlarını, azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.